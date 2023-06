F1, GP del Canada, Verstappen conquista la pole. Leclerc, fuori nel Q2, partirà undicesimo

Il Q1

Qualifiche regolarmente al via con la pista molto bagnata, ma con una tregua dalla pioggia caduta per gran parte della giornata. Tutti i piloti hanno optato per le gomme intermedie. Poco dopo la partenza bandiera gialla, Zhou Guanyu, cinese dell'Alfa Romeo, si ferma poco fuori dalla pista, non lontano dalla via di fuga. Zhou non riesce a ripartire: si alza la bandiera rossa e la sessione è interrotta. Auto ai box e poco dopo la ripresa, alla fine anche Zhou riesce a riprendere la gara. Sia Leclerc sia Hamilton escono momentaneamente dalla pista resa bagnata e scivolosa dalla pioggia, ma si rimettono in carreggiata. Verstappen si aggiudica questo turno in 1'20"851 davanti ad Alonso in 1'21"583 e Hamilton. Gli esclusi sono Tsunoda, Gasly, De Vries, Sargeant e Zhou.