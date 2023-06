Formula 1, Verstappen vince in Canada davanti ad Alonso e Hamilton

La Red Bull di Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1 del Canada. A salire sul podio insieme al campione del mondo sono Fernando Alonso su Aston Martin, secondo con 9"570 di distacco, e Lewis Hamilton su Mercedes, terzo a 14"168. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. Sesta l'altra Red Bull di Sergio Perez, settimo Alexander Albon, ottavo Ocon, con l'Alpine, nono Lance Stroll (Aston Martin) che prevale nella volata con Bottas (Alfa Romeo). Vincendo il Gran Premio del Canada, Verstappen eguaglia Ayrton Senna con 41 successi.

"Sono molto contento adesso. Non è stata una gara così lineare, scivolavamo parecchio, però siamo riusciti a far funzionare il tutto. Vincere il GP numero 100 per il team è qualcosa di incredibile", commenta Max Verstappen alla fine della gara. "È fantastico, non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi numeri a livello personale, oggi è stata una grande giornata. Se mi aspettavo Aston Martin e Mercedes più vicine? Mi aspettavo le cose come sono andate, però come detto è stato davvero difficile mantenere l'aderenza e la temperatura delle gomme, per questo il vantaggio non è stato così ampio. Ma nel complesso abbiamo vinto, questa è la cosa più importante".