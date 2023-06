Mozambico e Cambogia. Due Paesi dove la fame non passa mai

Vulnerabilità. Una parola, apparentemente semplice ma, invece, densa di significati. Una parola che ci accompagnerà in questo viaggio in Mozambico e in Cambogia, due Paesi che sembrano cancellati dal mappamondo della terra. “Il Mozambico - spiega Roberta Pellizzoli, responsabile dei progetti per il Mozambico e la Cambogia per la Ong Helpcode che in molti stati si occupa di bambini– è al 181esimo posto su 189 Paesi in quello che viene conosciuto come indice di sviluppo umano”.

Vulnerabilità è la storia politica del Mozambico: i sette-otto anni di una pesante crisi economica. È un Paese dove non c’è acqua, non c’è elettricità, non ci sono strutture mediche, non viene garantito uno dei diritti fondamenti dei bambini cioè andare a scuola.