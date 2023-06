Multe stradali: nel 2022 in Italia incassati oltre 793 milioni di euro da violazioni del Codice

Seguono in graduatoria i conducenti fiorentini , che in media nel 2022 hanno pagato contravvenzioni per un importo pari a 170 euro , mentre al terzo posto si posizionano quelli bolognesi , dove la spesa è stata di 163 euro a testa. Seguono Pavia , con 129 euro e Siena con 128 euro pro-capite.

Mentre il Consiglio di Ministri si appresta a discutere la bozza del ddl sul nuovo Codice della strada , con norme più severe in caso di infrazioni ed eccesso di velocità, un’indagine condotta da Facile.it rivela quali sono i comuni italiani più o meno virtuosi in tema di multe stradali.

I conducenti meno multati

Facendo sempre riferimento agli incassi provenienti dalle multe per violazioni stradali, i capoluoghi di provincia più virtuosi risultano: Carbonia, che lo scorso anno ha incassato appena 120 mila euro, seguito da due città siciliane: Enna con 131 mila euro e Agrigento con 135 mila euro.

Sempre rapportando le somme incassate con il numero di autovetture e motocicli regolarmente registrati, emerge che i conducenti meno multati lo scorso anno sono stati quelli di Latina, che in media hanno speso a testa 2,2 euro per far fronte a sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Seguono quelli di Agrigento, con una spesa pro capite pari a 2,5 euro, e quelli di Aosta, dove la “multa media” è stata di 4,1 euro.

Le contravvenzioni per eccesso di velocità

Limitando l’analisi ai soli proventi derivanti da violazioni dei limiti di velocità emerge che quella con i maggiori incassi questa volta è Firenze (23 milioni di euro nel 2022). Milano slitta al secondo posto (13 milioni di euro), mentre al terzo si classifica Genova (poco meno di 11 milioni). Roma è al quarto posto con poco più di 6 milioni di euro.

Complessivamente, le 102 città capoluogo di provincia analizzate hanno incassato, nel 2022, 117 milioni di euro provenienti da violazioni dei limiti massimi di velocità.

I guidatori più multati per eccesso di velocità in Italia sono i fiorentini, che nel 2022 hanno speso, in media, quasi 85 euro pro capite per questo tipo di sanzione, seguiti dai conducenti grossetani, con una spesa di 78 euro e da quelli di Rieti con 54 euro a testa.

Le violazioni stradali possono incidere sul costo della Rc auto

«Non tutti sanno che violare il Codice della Strada, oltre a essere estremamente pericoloso, può avere un impatto negativo anche sul premio RC auto dell’assicurato», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it «Alcune compagnie assicurative, nel valutare il profilo dell’automobilista, tengono conto non solo della classe di merito, ma anche del saldo punti della patente e del rispetto del codice della strada da parte dell’assicurato negli anni precedenti alla stipula della polizza”.

“Aver subito una sospensione della patente oppure aver ricevuto multe per guida in stato di ebbrezza può essere visto come il segnale di un atteggiamento poco prudente al volante e questo potrebbe spingere la compagnia ad aumentare il prezzo dell’Rc auto».