Manuel Araya Osorio è stato per una vita accanto a Pablo Neruda (1904-1973), poeta e diplomatico di levatura mondiale, premio Nobel per la Letteratura 1971. Araya Osorio era il suo segretario personale, oltre che l'autista. È morto ieri all'età di 77 anni in un ospedale di San Antonio, nella regione di Valparaíso, a causa di un aneurisma legato a pregresse complicazioni (problemi di salute di cui soffriva da tempo).

La notizia del decesso si distingue per la tesi che Araya Orosio ha sempre sostenuto nel corso della sua vita: per decenni, infatti, l’autista e segretario di Neruda ha ribadito che il grande poeta cileno fosse stato avvelenato del regime appena salito al potere. Il golpe in cui morì il presidente Salvador Allende (11 settembre 1973), condotto dai militari guidati dal generale Augusto Pinochet, precede di poco la data di morte di Neruda, spirato in ospedale a Santiago il 23 settembre di cinquant'anni fa.