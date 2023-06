Queen’s: Musetti, vittoria importante e qualificazione ai quarti

Lorenzo Musetti si qualifica per i quarti di finale del “Cinch Championships”, ATP 500, che si sta disputando sui prati dello storico Queen’s Club di Londra. Nel secondo turno il tennista 21enne di Carrara, n.16 Atp e sesta testa di serie, ha battuto in tre set lo statunitense Ben Shelton, n.35 del ranking, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 13 minuti di gioco. Tra l’azzurro ed il 20enne di Atlanta, Georgia, non c'erano precedenti. "In conferenza prima dell'incontro: “Non l’ho mai affrontato ma so che anche lui non ha tanta esperienza sull’erba: sarà una bella battaglia tra due ragazzi giovani”.

