Nello Musumeci: "I danni in Romagna potevano essere contenuti"

In Emilia Romagna "poteva essere evitata l'alluvione? No, in quelle dimensioni non poteva essere evitata. Il danno poteva essere contenuto". Così il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, parlando al Green & Blue Festival a Milano.

Un territorio "a rischio zero non esiste", ha spiegato il ministro, ma "in sede di prevenzione abbiamo tutti il dovere di contenerlo: questo si può fare con un'attenta opera di prevenzione".

Secondo Musumeci "certa politica negli ultimi 30-40 anni ha preferito guardare alla ricostruzione piuttosto che alla prevenzione" quando invece "dobbiamo pensare alla fase preventiva con il coinvolgimento di tutti - ha aggiunto - anche di quelli che sono convinti che la prevenzione non porti voti".

"In Italia e anche in Emilia Romagna - ha concluso - è mancata la prevenzione" ma nelle parole del ministro "non c'è nessun riferimento politico" con l'attualità perché "questo non è il tempo delle pagelle e delle polemiche".