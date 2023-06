Nanterre, via tra le tensioni alla marcia voluta dalla madre di Nahel per ricordare il 17enne ucciso

Presenti al corteo alcuni membri del municipio di Nanterre, tutti con t-shirt rossa, che mantengono l'ordine e danno informazioni ai partecipanti, invitando tutti a restare calmi: “Mostreremo loro che non siamo dei selvaggi” ha detto una delle organizzatrici al microfono. La folla applaude e chiede “giustizia per Nahel”.

Notevole il dispiegamento di forze dell'ordine: saranno 40mila gli agenti dispiegati stasera in Francia, di cui circa cinquemila a Parigi e sobborghi, per fronteggiare eventuali nuove violenze. E, come emerge da alcuni canali social, qualche momento di tensione non è mancato.