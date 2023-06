Napoli, tutto pronto per la festa tricolore

Il Napoli si sta preparando per la festa scudetto che avverrà al termine del match contro la Sampdoria. Partita passarella per gli azzurri già campioni d'Italia, ultima in Serie A per i blucerchiati che con la nuova proprietà ripartiranno dal campionato cadetto. La città è pronta, oggi è solo l'ultimo atto, quello più importante di una festa ininterrotta che avvolge la città da alcune settimane, gli azzurri potranno finalmente mettere le mani sul trofeo della Serie A. Ma oggi la città scenderà in strada anche per l'ultimo saluto a Luciano Spalletti che non sarà il mister degli azzurri nel prossimo campionato. Lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta sarà il palcoscenico principale per l'evento, con la premiazione ufficiale e la consegna del trofeo a partire dalle ore 21.00.