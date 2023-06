Università Federico II, una laurea honoris causa in geologia ad Alberto Angela

Una laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia Applicata ad Alberto Angela. Con questo evento l' Università Federico II di Napoli festeggia i 799 anni dalla sua istituzione il 5 giugno. Una delle celebrazioni in programma proprio per ricordare questo importante anniversario. La cerimonia è in programma lunedì 5 giugno, alle 11 nella storica Aula Magna dell'Ateneo Federiciano.

A introdurre l'evento il Rettore Matteo Lorito e il professore Vincenzo Morra, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse. A seguire la Laudatio Academica del professore di Paleontologia e Paleoecologia, Pasquale Raia, e la Lectio Magistralis di Alberto Angela.