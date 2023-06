Nastri D'Argento: Bellocchio sbanca con "Rapito", 7 premi tra cui miglior film

Dopo il successo di “Esterno notte” tra le Grandi Serie ai Nastri d’Argento 2023, Marco Bellocchio trionfa con “Rapito” che viene premiato come miglior film e per la migliore regia, ma anche per la migliore attrice protagonista Barbara Ronchi, per la sceneggiatura di Bellocchio e Susanna Nicchiarelli in collaborazione con Edoardo Albinati e Daniela Ceselli, per l’attore non protagonista Paolo Pierobon e per il montaggio di Francesca Calvelli e Stefano Mariotti.

Il film, racconto di una storia drammatica e minuziosa ricostruzione storica, vince anche per la produzione IBC Movie (Beppe Caschetto) Kavac Film (Simone Gattoni) e Rai Cinema (Paolo Del Brocco).

I sette Nastri al Cinema di Bellocchio arrivano nel palmarès di quest’edizione dedicata ai film #soloalcinema, in una selezione di quaranta titoli, tra i quali i premiati a Roma Nastri e i premi speciali al Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

E' un “Nastro di eccellenza” il successo collettivo de “La stranezza”, il film di Roberto Andò che ha siglato una svolta eccezionale nel rapporto col pubblico ma per la prima volta anche nella joint venture produttiva tra Rai Cinema e Medusa Film.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, commenta l'edizione dicendo: “Come Ministero stiamo lavorando senza sosta affinché l’intero settore possa continuare a crescere. Molte le misure messe in campo. Non ultima, la campagna ‘Cinema Revolution’, che con un investimento di circa 20 milioni di euro mira a riportare il pubblico nelle sale anche nei mesi estivi e i primi risultati sulle presenze ci lasciano ben sperare. Ringrazio i Nastri D’Argento per aver scelto di sostenere l’iniziativa e ancora ringrazio tutti coloro i quali rendono possibile la realizzazione di questa importante occasione di promozione e valorizzazione dell’industria cinematografica italiana. Le mie congratulazioni a tutti i professionisti protagonisti dell’edizione 2023 del premio e complimenti ai vincitori”.