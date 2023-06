Nations League, domani alle 15 Olanda-Italia per conquistare il "premio di consolazione"

È il gradino più basso del podio, ma va centrato per chiudere l'avventura a testa alta. Gli azzurri di Mancini, dopo il ko in semifinale contro gli spagnoli , affrontano domani alle 15:00, a Enschede, l'Olanda nella finale per il terzo posto. Van Dijk e compagni, che hanno perso contro la Croazia ai tempi supplementari, giocheranno in casa da favoriti. Discorso diverso per l'Italia, trafitti a inizio e fine partita da Yeremi Pino e Joselu, con in mezzo il rigore del pareggio di Ciro Immobile.

Le due compagini si sono incontrate nell'ultimo match nell'ottobre del 2020, in un doppio confronto valido per la fase a gironi di Nations League. Andata a favore degli azzurri con gol di Barella, al ritorno, invece, alla rete di Lorenzo Pellegrini rispose quella di Van de Beek per il definitivo 1-1. Altro incontro nel 2000, agli Europei, terminato con il passaggio in finale dell'Italia ai calci di rigore, vendetta sugli orange che vinsero nettamente per 3-0 negli Europei del 2008.