In attesa di Spagna-Italia. Mancini: "Era un girone difficile, abbiamo fatto un ottimo lavoro"

Ritorna la nazionale italiana, campione d'Europa in carica, dopo la mancata qualificazione ai mondiali.

Gli azzurri, con orgoglio, si presentano in campo per giocare le finali della più recente competizione per nazionali: la “Nation League”. Nel 2021 i ragazzi di Roberto Mancini hanno ottenuto il terzo posto; giovedì prossimo alle 20.30, al Twente Stadium di Enschede, in Olanda, per la seconda volta giocheranno per vincere. Venerdì prossimo la seconda semifinale, a Rotterdam, tra Olanda e Croazia. Le vincenti si contenderanno il trofeo domenica 18 giugno, sempre in diretta su Rai Uno e streaming su Rainews.it

Il mister: “E' un grande traguardo essere di nuovo alla fase finale, nel gruppo avevamo Germania, Inghilterra e Ungheria. Siamo alla fase finale, è chiaro che vogliamo vincere, come gli altri ma non sarà semplice” e aggiunge “Siamo andati oltre le aspettative. Non pensavamo di arrivare alle Final Four perché era un girone difficile e stavamo facendo dei cambiamenti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro”.