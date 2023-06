Naufragio di Cutro: "Documenti alterati", 6 indagati. Perquisite le sedi di GdF e Guardia costiera

Sono sei gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sul naufragio di Cutro, costato la vita, lo scorso 26 febbraio, a oltre 90 persone, di cui 35 minori.

La Procura della Repubblica di Crotone ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti del tenente colonnello Alberto Lippolis, comandante del Roan di Vibo Valentia della Guardia di Finanza; ad Antonino Lopresti, dello stesso Roan, operatore di turno la notte della tragedia, e al colonnello Nicolino Vardaro, comandante del Gruppo aeronavale di Taranto.

Lo stesso provvedimento è stato notificato ad altre tre persone i cui nomi, però, ancora non sono stati resi noti.

Lo scopo dell'inchiesta è quello di accertare i motivi del mancato intervento in soccorso dei migranti e se sia stata rispettata la normativa che imponeva un intervento a prescindere dalle singole competenze e responsabilità.

Il naufragio

L'imbarcazione che naufragò sulla spiaggia di Steccato di Cutro venne avvistata da Frontex nella notte del 25 febbraio: la segnalazione dell'agenzia europea che si occupa delle frontiere, fu raccolta dalla Guardia di Finanza che inviò verso l'imbarcazione due unità navali da Taranto e Crotone. I mezzi militari, però, tornarono indietro, ufficialmente per condizioni meteo marine avverse. Nel frattempo il caicco continuava la sua navigazione verso la costa calabrese seguita da un aereo Frontex che, però, per problemi di carburante fu costretto a tornare alla base. La motovedetta della Guardia costiera intervenne circa 6 ore dopo l'avvistamento solo a seguito dell'allarme lanciato da alcuni pescatori che si trovavano sulla spiaggia di Steccato.

Una precisazione in relazione all'inchiesta era arrivata nel pomeriggio di ieri dal procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia: "Più che delle vere e proprie perquisizioni - ha detto ieri il Procuratore - stiamo eseguendo dei riscontri puntuali su elementi che ritenevamo mancanti per completare l'indagine”. I sei sono componenti del sistema di soccorso che avrebbe dovuto essere attivato in soccorso dei migranti dopo l'individuazione dell'imbarcazione. Da qui l'iniziativa della Procura di disporre la perquisizione delle sedi di Fontex, Guardia di finanza e Guardia costiera.

La notte in cui fu avvistato il barcone, l'intervento fu gestito come operazione di polizia e non fu dichiarato l'evento Sar, cioè di ricerca e soccorso. In quell'occasione intervenne soltanto la Guardia di Finanza, con due unità navali che uscirono in mare senza però riuscire ad individuare l'imbarcazione. Eppure, in base a quanto stabilisce la legge, non si sono possono fare distinzioni tra operazione di salvataggio e operazione di polizia.

Nel decreto si legge come le indagini abbiano accertato che la motovedetta della Guardia di Finanza "in quei momenti, lungi dall'essere in navigazione alla ricerca del target, si trovava in realtà all'interno del porto di Crotone". Secondo la Procura, inoltre, sarebbero stati alterati i documenti della motovedetta.