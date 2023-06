Naufragio sul lago Maggiore, l’autore del video della tempesta: “Era previsto, si potevano salvare"

Lorenzo Alberganti è un pregevole fotografo amatoriale di eventi meteorologici, ed è anche, del tutto casualmente, l’autore di un video che potrebbe finire nel fascicolo di un’indagine per omicidio colposo. Che diventi o meno “una prova”, il suo video, qui pubblicato, è di certo di grande interesse per provare a comprendere meglio quella che è ormai definita la spy story del lago Maggiore .

Di più: Lorenzo Alberganti è anche un pilota volontario di un ente di soccorso 118, la Squadra Nautica di Salvamento di Verbania, operante sul lago Maggiore tramite imbarcazioni adibite ad ambulanze. “L'appartenenza a tale ente” spiega a rainews.it “ha corroborato il mio interesse per la meteorologia, con particolare attenzione riguardo la sicurezza della navigazione e gli eventi atmosferici propri di questa zona”.

Cosa è accaduto il 28 maggio? E perché Alberganti si è trovato a riprendere con la sua fotocamera proprio la porzione di lago in cui l’imbarcazione “Gooduria” si è ribaltata causando la morte di 4 persone?

Ricordiamo che la barca era adibita al noleggio turistico e che l’incidente è avvenuto durante un forte temporale intorno alle 19. A perdere la vita sono stati due agenti dell’intelligence italiana, un israeliano del Mossad e una signora russa, moglie dello skipper che è indagato per omicidio colposo.

“La frequenza di eventi estremi verificatasi nelle settimane precedenti aveva focalizzato la mia attenzione su tali fenomeni atmosferici” racconta Alberganti. “In particolare riguardo la formazione di cumulonembi: nuvole spettacolari da fotografare, ma anche potenzialmente intense e portatrici di fenomeni di precipitazioni”. Il fotografo-pilota abita su una sponda del Lago Maggiore e ama consultare un servizio previsionale meteorologico che definisce “particolarmente accurato".

“Il servizio meteo e un po’ di esperienza mi hanno suggerito che la formazione di nuvole in direzione sud-est avrebbe potuto trasformarsi in un cumulonembo particolarmente interessante per la realizzazione di un timelapse, senza immaginare minimamente quel che sarebbe tragicamente successo dopo”.

Quel che è accaduto è stata una tragedia che chiama in causa, con ogni probabilità, le responsabilità dello skipper Claudio Carminati. Un uomo che ha visto cambiare la sua vita all’improvviso, nel lasso di tempo in cui il cielo sopra a Lisanza è diventato livido e le folate di vento hanno cominciato a gonfiare le onde.

“Trenta secondi ed è venuta giù l’apocalisse”, avrebbe raccontato Carminati a confidenti.

Eppure dalle prime ricostruzioni e dalle immagini catturate da Alberganti, sembra che non sia andata esattamente così. Quella che è stata inizialmente definita una tromba d’aria improvvisa, ma che in realtà è un fenomeno meteorologico che si chiama downburst, era prevedibile e, anche qualora non si fossero consultate le previsioni, si sarebbe potuta probabilmente evitare tornando rapidamente in porto. “Un’imbarcazione a motore, da qualunque punto di quel lago, può raggiungere un porto in cinque minuti al massimo”, dice Alberganti. E in effetti, dalle testimonianze e dal luogo di recupero della barca inabissata, sembrerebbe chiaro che un qualunque skipper professionista sarebbe stato in grado di portare tutti in sicurezza velocemente e con poche manovre.

“Il mio video dura meno di un minuto, ma è un timelapse, ed è frutto di 1800 scatti, 3 al secondo, catturati per un’ora e mezza. Dalle 17.55 alle 19.25. Quando ho cominciato a riprendere era già chiaro che si sarebbe verificato l’evento estremo. Per questo ho preso la mia camera e il cavalletto”, spiega Alberganti. “Se vedete gli ultimi frame ci sono delle gocce sull’obiettivo, non è pioggia, sono schizzi delle onde del downburst che erano arrivate fino alla sponda dove mi trovavo io, a una trentina di km di distanza”. Per questo motivo il fotografo ha poi interrotto la ripresa e riposto la sua attrezzatura. Dalle immagini e dalla testimonianza si evince che il tempo per far rientro la Gooduria lo avrebbe certamente avuto.

Secondo quanto riportato da diverse agenzie stampa inoltre, già alle 17.30 erano stati diramati gli allarmi alle imbarcazioni sul lago. Perché, allora, Carminati non è rientrato, pur potendo immaginare di mettere in pericolo molte vite e compresa quello di sua moglie Anya (che non sapeva nuotare)? E perché non aveva rispettato l'omologazione del mezzo adibito al trasporto di 15 persone e ne aveva invece fatte salire 21?

Alla luce di questo racconto, considerata la composizione del consesso di agenti segreti che era riunito sul battello e dei media israeliani che parlano una riunione per scambi di documenti, è facile capire cosa abbia trasformato un tragico incidente in barca nel mistero d'inizio d'estate sul lago che unisce Piemonte, Lombardia e la Svizzera.