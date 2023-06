'Ndrangheta, 43 indagati in una maxi operazione dei Ros: coinvolti anche politici

Vasta operazione dei carabinieri del Ros per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Dda, a carico di 43 persone.

Le persone coinvolte nell'operazione sono indagate, a vario titolo, per vari reati che vanno dall'associazione per delinquere di tipo mafioso e dall'associazione finalizzata alle truffe all'estorsione e dall'illecita concorrenza. Nell'ambito dell'inchiesta viene contestato anche un omicidio.

Tra gli indagati anche alcuni esponenti politici calabresi. Ad alcuni degli indagati, tra l'altro, viene contestato il reato di scambio elettorale politico-mafioso, Nell'ambito dell'inchiesta, inoltre, ad alcune delle persone coinvolte viene contestata una serie di truffe, con l'aggravante delle modalità mafiose.

Si va dall'ex presidente della giunta regionale calabrese Mario Oliverio, all'ex vicepresidente Nicola Adamo, dall'ex consigliere regionale Vincenzo Sculco (sottoposto ai domiciliari) e alla figlia Flora Sculco, a sua volta ex consigliera regionale. Indagati anche l'ex assessore comunale di Crotone Giancarlo Devona e l'attuale sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo. Gli imprenditori Giovanni Mazzei, Raffaele Vrenna e il fratello Gianni, rispettivamente ex presidente e attuale presidente del Crotone Calcio. E ancora dirigenti della Regione Calabria e dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone. Quindi il boss dell'omonima cosca di Papanice Mico Megna e un nutrito gruppo di affiliati. La misura cautelare della custodia in carcere e' stata disposta dal gip Antonio Battaglia.