Nel Girone dell’Italia la Francia batte la Norvegia 1-0 e intravede i quarti

Nella seconda giornata del gruppo D agli Europei Under 21, lo stesso degli azzurrini di Nicolato, la Francia batte la Norvegia 1-0.

La rete decisiva la mette a segno Olise al 12’ della ripresa. I giovani transalpini salgono così a sei punti e sono a un passo dai quarti di finale: mercoledì la sfida con la Svizzera, un pari sarebbe sufficiente anche per il primo posto. Fuori dai giochi invece la Norvegia, zero punti in due partite, che nell'ultimo turno affronterà l'Italia.

Gli scandinavi negli ultimi minuti della partita hanno avuto due occasioni splendide di pareggiare.