Da New York a Madrid l'omaggio a Raffaella Carrà

E questa è solo l'ultima delle numerose celebrazioni della Raffa nazionale: lo scorso anno Madrid , capitale di quella Spagna che per l'artista era una seconda casa, le aveva infatti intitolato una piazza - Plaza Raffaella Carrà - nel centralissimo quartiere di Malasaña e sempre in Spagna, nel 2018, la conduttrice era stata inoltre insignita della prestigiosa onorificenza di Dama al Orden del Mérito Civil in quanto icona di libertà.

L'iniziativa è di Spotify Equal , che ha scelto l'artista come ambassador per promuovere l'uguaglianza nell'industria musicale. Con la sua discografia, infatti, Raffaella ha spesso trattato tematiche contemporanee. Luca, ad esempio, è stata tra le prime canzoni italiane a raccontare apertamente il tema dell'amore omosessuale. Il brano è stato scelto da Spotify come titolo di testa della playlist Spotify Equal Italia per tutto il mese di giugno. Oggi escono, inoltre, in digitale tre suoi nuovi album, “Fiesta (Italian Edition)”, “Mi spendo tutto”, “Raffaella (1988)”.

E intanto è stato presentato al Capitol di Madrid, lo storico teatro situato sulla Gran Via, il musical “Bailo Bailo”. Spagna e Italia si uniscono per rendere omaggio a colei che ha incarnato un modello di libertà per le generazioni femminili di ieri e di oggi. Un musical che nasce da una collaborazione paneuropea che mette insieme case di produzione come la Dreamcatcher Bv, e che vedrà la sua Prima Mondiale a Madrid il prossimo 2 novembre, nel rinnovato Capitol Theater. Un luogo speciale per il debutto di un'opera che cercherà di portare in scena lo spirito e l'energia della Carrà. Una produzione che parte da Madrid ma si rivolge al mondo, con l'obiettivo di seguire la scia e diventare un “Latin Mamma Mia".

"Devo ringraziare Valeria Arzenton per due motivi - ha dichiarato Sergio Japino, compagno di vita e di lavoro della Carrà, alla presentazione in Spagna - il primo è per aver voluto fortemente questo progetto; il secondo è perché è stata forse l'unica, dopo la scomparsa di Raffaella, ad aver mantenuto ciò che ha promesso per renderle omaggio. Quando mi ha detto che voleva il debutto mondiale a Madrid ho pensato che questo musical sarebbe stata la più grande Fiesta che si potesse immaginare per celebrare i suoi 80 anni. E adesso, come direbbe Raffaella, basta cazzeggiare, lavoriamo tutti per fare tanto rumore!"