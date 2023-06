New York Times, Mosca ha distrutto la diga di Kakhovka: carica esplosiva, ci sono le prove"

Non ci sarebbero dubbi per il New York Times: a far esplodere parte della diga di Kakhovka, sono stati i russi. Il quotidiano statunitense avrebbe "interrogato" ingegneri ed esperti di esplosivi, sostenendo che la diga aveva "un tallone d'Achille" ed essendo "costruita in epoca sovietica, Mosca aveva ogni pagina dei disegni tecnici e sapeva dov'era".