Angelus "privato" per Papa Francesco, i fedeli si uniscono alla preghiera sul piazzale del Gemelli

Papa Francesco ha seguito la Santa Messa in diretta televisiva e ricevuto l'Eucaristia. Successivamente si è recato presso la Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera per la recita dell'Angelus, rende noto la sala stampa vaticana. E, nonostante il Pontefice non si sia affacciato dalla finestra del decimo piano dell'ospedale Gemelli di Roma, alcune decine di fedeli si sono riuniti nel piazzale dell'ospedale per unirsi alla preghiera domenicale delle 12.

Bergoglio tre giorni fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una "laparotomia e plastica della parete addominale con protesi", e i medici gli avevano consigliato di non recitare l'Angelus in pubblico. "Con il tempo è divenuto più saggio" ed ascolta un po' di più il parere di chi lo ha in cura, aveva commentato, con sottigliezza anglosassone Sergio Alfieri, che lo ha operato l'altro giorno e da allora ne segue momento per momento il decorso postoperatorio.

Da Gemelli il Pontefice si è anche rivolto ai fedeli, con un tweet, nel giorno in cui la Chiesa celebra il Corpus Domini. "L'Eucaristia ci chiama al primato di Dio e all'amore dei fratelli. Questo Pane è per eccellenza il Sacramento dell'amore. È Cristo che si offre e si spezza per noi e ci chiede di fare altrettanto, perché la nostra vita diventi pane che sfama i fratelli".