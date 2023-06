Nordio: "Riformiamo la giustizia in senso garantista, peccato che non lo veda Berlusconi"

Intervistato da Sky, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso il “rammarico” che Silvio Berlusconi non possa “assistere al primo passo verso una riforma radicale in senso garantista”. Il Guardasigilli ha poi proseguito: “Il reato di abuso d'ufficio è stato modificato varie volte per circoscriverne i limiti, ma sono continuate iscrizioni nel registro degli indagati e informazioni di garanzia che costituivano il vero motivo della paura della firma, per cui sindaci e amministratori non firmavano nulla e questo è un grande danno economico che si riversa sui cittadini” ha detto Nordio, ricordando che contro il reato si erano espressi anche amministratori del Pd.

“Si interverrà sulla tutela della dignità e dell'onore delle persone che vengono coinvolte senza saperlo e senza essere interessate nelle intercettazioni telefoniche” ha detto il titolare di via Arenula a proposito della riforma che approda oggi in Consiglio dei ministri, ribadendo che si tratta di una “normativa parziale”. Nordio ha aggiunto: “Avevamo la necessità di portare ora un pacchetto di orientamento garantista , la disciplina delle intercettazioni sarà radicalmente modificata quando interverrà il nuovo Codice di procedura penale”.

Poi, il magistrato veneto sintetizza in un’espressione efficace la sua visione sul rapporto tra politica e magistratura, nell’ottica dei commenti e delle valutazioni fatte dal corpo dei professionisti direttamente coinvolti nella modifica della legislazione che li riguarda: “Il magistrato non può criticare le leggi, come, secondo me, il politico non potrebbe criticare le sentenze. Noi ascoltiamo tutti, avvocati, magistrati e accademici, ma poi è il governo che propone e il Parlamento che dispone, questa è la democrazia e non sono ammesse interferenze” ha chiosato Nordio.