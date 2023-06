Nordio: spostiamo le intercettazioni inutili sui cittadini alle indagini sulle mafie

"Usiamo una parte delle risorse per le intercettazioni inutili sui cittadini normali e spostiamoli sulle indagini sulla grande criminalità organizzata. E' un discorso che abbiamo fatto con il Procuratore antimafia Melillo. Perché noi siamo tecnologicamente arretrati. Io intendo potenziare le intercettazioni sulla mafia ma servono risorse".



Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo a Taobuk s Taormina. “Siamo indietro di anni sulle tecnologie che usano le grandi organizzazioni criminali, perché non abbiamo i soldi per pagare gli strumenti che intercettano le organizzazioni criminali, che sono molto più avanti con la tecnologia - dice Nordio - Lo stesso trojan che oggi viene considerato il meglio del meglio, o il peggio del peggio, è superatissimo. La criminalità organizzata usa dei sistemi che oggi non riusciamo a intercettare perché non abbiamo i soldi per farlo”.

"Interferenze Anm, Csm il nostro interlocutore" "L'interlocutore istituzionale del Governo e della politica non è il sindacato, ma il Csm", ha aggiunto il ministro della Giustizia. "Se un magistrato singolarmente ritiene che dal suo punto di vista una legge sia sbagliata dal punto di vista tecnico, nessuno ha il diritto di dire che interferisce", ha sottolineato Nordio in merito alle dichiarazioni del presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia sulla riforma della giustizia. "In questo caso invece si tratta del rappresentante di un sindacato dei magistrati che aveva pronunciato una serie di critiche severissime prima ancora che fosse noto ufficialmente il testo del disegno di legge. Queste cose per me significano interferenze", ha detto ancora il Guardasigilli.

"L'abuso d'ufficio era ed è ancora un reato così evanescente che complica soltanto le cose senza aiutare minimamente, anzi ostruendo le indagini perché intasano le procure della Repubblica di fascicoli inutili disperdendo le energie verso reati che invece dovrebbero essere oggetto di maggiore attenzione". Così il Guardasigilli. "Tutti conoscevano le mie idee - ha aggiunto Nordio a proposito della recente riforma della giustizia -, sono stato chiamato per realizzare le mie idee. E questo è solo l'inizio". "Se l'Europa ci chiedesse una sorta di rimodulazione del nostro sistema integrato repressivo, noi siamo disposti ad accoglierla, ma non nella forma in cui esisteva l'abuso d'ufficio, che era così evanescente atipico da non avere uguali, tra l'altro, in nessun altro ordinamento europeo" ha detto il ministro.

"È giusto che una persona venga avvertita prima di essere arrestata, così si possa difendere e non dopo, quando verrà scarcerato dal Tribunale della Libertà. A me sembra un principio di coerenza" ha dichiarato il ministro Nordio a Taormina. "Nella nostra proposta - ha aggiunto - se il giudice, dopo l'interrogatorio emette l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, deve motivare perché dissente dalla linea di difesa dell'imputato. Se è una difesa non convincente, allora lo manda in prigione".