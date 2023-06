Nuoto sincronizzato, Miniasi & Ruggiero in coppia per l'oro

Prima medaglia d'oro dell'Italia ai Giochi Europei di Cracovia in Polonia. Sul podio più alto Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero che hanno conquistato la medaglia più preziosa nel nuoto artistico. I due azzurri, si sono imposti nel tecnico del duo misto con il punteggio di 242.3599 punti, i nostri portacolori hanno preceduto la coppia spagnola Emma Garcia Garcia/Dennis Gonzalez Boneu (216.5867) e quella britannica Beatrice Crass/Ranjuo Tombin (203.4916). La coppia italiana, si è imposta nel programma tecnico, confermando i favori del pronostico. I due atleti azzurri, infatti, sono campioni del mondo e d’Europa in carica e non hanno deluso le attese.

“Nuotare con la Nazionale è una grande responsabilità, è stato incredibile, non vedo l’ora di rifarlo. Oggi è andata bene, abbiamo fatto il nostro, ma questo è un punto di partenza, non un traguardo, perché gli obiettivi sono tanti“, ha dichiarato Miniasi. “E’ una medaglia pesante, forse più degli anni passati, perché è stato un periodo impegnativo. Per me questo è il punto di partenza che cercavo in vista dei Mondiali“, ha aggiunto Ruggiero.