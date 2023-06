Sbarco di migranti a Pozzallo: salvate 159 persone. Nuovi arrivi anche a Lampedusa

Nuovo sbarco di migranti a Pozzallo. Oltre 150 persone stipate in un barchino sono state soccorse a circa 150 miglia dalle coste siciliane e portate in salvo da due motovedette della Guardia costiera: la Cp 308 partita ieri proprio dal comune del ragusano e la Cp 320 che aveva mollato gli ormeggi da Siracusa.

Tra le persone sbarcate, un bambino tetraplegico di 13 anni, avvolto in una coperta: il padre iracheno era in lacrime per la fine di un incubo, dopo essere partito dalla Turchia 5 giorni fa. La mamma non c'è più.

A Pozzallo sono sbarcate in tutto 159 persone, 75 trasferite dalla Cp 320 e 84 quelle a bordo della Cp 308. Sono 90 uomini, 20 donne, 39 bambini e 10 bambine. Un bimbo, di appena un anno e mezzo, è stato trasferito in ospedale a Modica, per uno sfogo cutaneo che aveva l'aspetto di una malattia esantematica.

Provengono da Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq e Siria. Sul posto Croce rossa e i volontari delle Misericordie di Modica, oltre al personale di Protezione civile.