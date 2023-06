Omicidi di Samarate: il pm chiede l'ergastolo per Alessandro Maja che uccise moglie e figlia

Condanna all'ergastolo. E' questa la richiesta che la Procura di Busto Arsizio (Varese) ha chiesto per Alessandro Maja, l'imprenditore di Samarate (Varese) che nel maggio 2022 ha ucciso la moglie Stefania Pivetta e la figlia Giulia di 16 anni, e ha gravemente ferito il figlio maggiore Nicolò, sopravvissuto per miracolo, che ha riportato gravi danni fisici e morali.

La richiesta è stata pronunciata oggi in aula dal pm Martina Melita. Maja ha confessato i delitti. Il verdetto della Corte d'Assise del Tribunale di Busto Arsizio è previsto per il prossimo 21 luglio.

Proprio il figlio dell'imputato, Nicolò, parlando oggi in Tribunale a Busto Arsizio (Varese) con i cronisti a margine della richiesta di condanna all'ergastolo per suo padre Alessandro ha dichiarato:"Spero che la giustizia faccia il suo corso e gli venga data la pena che merita". L'incapacità di intendere e di volere? "Non ci credo", ha affermato. "Era lucido". Poi lo sguardo incrociato una sola volta con il padre durante l'udienza: "Mi sono venute in mente la mamma e mia sorella".

Nicolò, oggi in carrozzina, si è dovuto sottoporre a una serie di interventi chirurgici. "Sto meglio", ha assicurato, mostrando l'espansore che gli hanno posizionato sotto il cuoio capelluto.