Omicidio di Giulia Tramontano, Pm: "Il corpo bruciato è elemento che proverebbe la premeditazione"

Continua ad allungarsi la lista dell’orrore formata dai nuovi elementi, rilevati nel corso delle indagini, sulle modalità con cui Alessandro Impagnatiello avrebbe portato a termine l’uccisione della compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. Gli elementi mersi dall’autopsia indicherebbero la premeditazione Nel corso dell’autopsia è emerso che le ustioni estese sul corpo della 29enne, assieme alle almeno 37 coltellate inferte, hanno reso impossibile per i medici legali datare con certezza la morte. L'utilizzo del materiale infiammabile per tentare di bruciare il corpo rende, infatti, estremamente difficile stabilire la data esatta del decesso. Un tentativo di depistaggio da parte di Impagnatiello, un gesto oltraggioso e forse una maldestra manovra di rallentare il riconoscimento. D’altro canto le ustioni sono un ulteriore elemento che gli inquirenti prendono in seria considerazione per arrivare a provare che il barman premeditò l'omicidio della fidanzata. Ci vorranno, invece, alcuni giorni per gli esiti tossicologici, così come sulle risposte che si attendono sul feto.

LocalTeam Rilievi dei Ris a Senago

La scena del crimine alterata dal barman Stando alle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della Compagnia di Rho, coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, inoltre, Impagnatiello avrebbe cercato in ogni modo di "alterare la scena del crimine", inscenando una fuga della giovane dalla loro casa di Senago, nel Milanese, seguita da un possibile suicidio, tanto che, a più riprese nei giorni precedenti al delitto, aveva detto anche all'altra donna con cui aveva una relazione parallela, che Giulia aveva problemi mentali e che voleva farla finita. Aver reso, poi, impossibile la datazione della morte, tentando di dare fuoco al corpo per due volte in quel modo, è un'altra circostanza che Impagnatiello potrebbe aver pianificato nei giorni precedenti all'assassinio. La premeditazione resta un punto centrale delle indagini ancora in corso, dopo che sono venute a galla alcune ricerche on line da parte del 30enne, tra cui pure due digitazioni sospette del 26 maggio, il giorno prima dell'omicidio: "disconnettere dispositivi whatsapp web" e"whatsapp web come uscire". Importante sarà anche ricostruire quando il giovane ha acquistato la benzina per il secondo tentativo di bruciare il corpo. Giulia morta subito con una coltellata alla carotide Intanto, dall’analisi sul corpo, appare molto probabile che Giulia sia morta dissanguata "in pochi minuti". Una deduzione che arriva da quel profondo taglio al collo che le ha reciso carotide, giugulare e trachea. Uno squarcio inferto sorprendendo la giovane alle spalle, come si deduce dalla macchia di sangue lasciata sul pavimento, poi il 30enne barman ha infierito sull'arteria sotto la clavicola e prima che Giulia si accasciasse ha continuato a colpire, per un totale di "almeno 37 volte". Colpi in rapidi successione, alla cieca, concentrati nella parte superiore del corpo.

ANSA L'arresto di Alessandro Impagnatiello, fidanzato di Giulia Tramontano

A Senago un murales per ricordare Giulia e Thiago Nel luogo dove il corpo di Giulia è stato lasciato dall'uomo che ha ucciso lei e il loro bambino sta nascendo un murales con i nomi delle due vittime e due immagini che ritraggono la giovane com'era in vita e come sarebbe stata tra pochi mesi, con il suo Thiago tra le braccia. Subito dopo il ritrovamento del corpo di Giulia, l'angolo di via Monte Rosa è stato colmato da centinaia di lettere, messaggi, biglietti e dediche per la giovane donna, incinta di 7 mesi, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. La distesa di fiori e testimonianze ormai aveva ricoperto tutta la fila dei box, impedendo ai proprietari di aprire le saracinesche e riprendere o riparcheggiare le loro vetture. Così è stato deciso di consegnare tutto alla famiglia Tramontano e di lasciare in quel luogo di dolore una testimonianza di affetto e un invito alla riflessione. Al lavoro sulle pareti dei box due artisti di Senago, Luca 'Zak' Coia e Mary Cunzolo, che hanno ritratto Giulia ispirandosi alla foto di lei al mare con il pancione che aveva diffuso la famiglia quando ancora c'era la speranza di ritrovare la giovane viva. A quella foto, sono state aggiunte delle ali da angelo. A fianco, un'immagine che ritrae invece la ragazza che solleva il suo bimbo verso il cielo, guardandolo negli occhi, nell'opera totalmente autofinanziata dagli artisti.