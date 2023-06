O. il presunto omicida: le serate con gli amici, le pose da bullo e la musica trap

È fissato per lunedì l’interrogatorio di convalida dell’arresto di O. il ragazzo accusato di aver ucciso la coetanea diciassettenne Michelle Maria Causo nel quartiere di Primavalle, periferia Ovest di Roma.

Forse è stato respinto, forse no. Forse ha ucciso per un debito di poche decine di euro, legato alla droga, ipotesi che sembra essere confermata. Nel mezzo di chi cerca il movente, di chi prova ad analizzare il gesto, rimane lo sgomento per come un ragazzo di appena 17 anni abbia potuto compiere un delitto in modo così atroce, trasportando il cadavere della vittima per le scale del palazzo dove abitava, lasciandolo vicino a un cassonetto, chiuso in un sacco della spazzatura.

O., nato in Italia, padre e madre dello Sri Lanka, è stato descritto, nell’immediatezza di chi cerca informazioni, ora come un ragazzo – a detta della madre di Michelle – “troppo educato, più del dovuto”, ora come uno che non “era mai piaciuto” alle sue amiche. Ma anche un diciassettenne, secondo invece un suo amico, “cambiato dopo essersi lasciato con l’ex fidanzata".

Il profilo Instagram potrebbe essere quello di decine di migliaia di altri ragazzi che, a una prima lettura e senza sapere a chi appartiene, sembra giocare a fare il piccolo gangster di quartiere: la droga – tanti gli spinelli con l’invito a contattarlo per comprarla - la musica trap in ogni stories, le pose da bullo. Foto in cui, da solo o in compagnia, per le strade di Roma o nella metro, il viso appare raramente.

Il corpo, magro, tonico, è il biglietto da visita sin dalla foto profilo, poi ostentato anche in alcuni scatti rubati in palestra, la zazzera di capelli scuri sopra la testa di un ragazzino come tanti ma che, come tanti, purtroppo, non è.

“Mia mamma non riconosce più il suo ragazzo”, canta nel testo di una sua canzone pubblicato il 15 maggio. Il cuore spezzato da un amore finito: “Le lacrime sul viso come tatuaggi, questi grammi che fumo non riescono a sfogarmi”. I primi commenti sono di complimenti: bella la musica belle le parole. Da 24 ore, gli insulti.

Il profilo di O. risulta ancora visibile, aperto a tutti. Troppo. Chiunque passi, lascia un commento. E il tenore, nel novanta per cento dei casi, è immaginabile: “Tu hai finito di campare”; “Sai che te combinano”; “Spero ti possano torturare per bene in carcere! Hai ammazzato una ragazzina e tu devi morire male, molto male” sono tra quelli meno violenti.

Parole che gridano, anzi grondano, come il sangue di Michelle fuori da quel sacco, vendetta. Pronunciate anche da parte di persone adulte che potrebbero essere genitori di un ragazzino della stessa età dell’omicida. Scrive anche chi ha conosciuto lei “come si può fare una cosa del genere a una ragazza solare e sempre sorridente come Misci che non avrebbe fatto male a una mosca (…). Hai tolto un pezzo di cuore a tutti e strappato la vita di una povera ragazza innocente con tutta la vita davanti. Non devi mai più vedere la luce del sole”.

E, nel mezzo, il tentativo da parte di giovani della stessa comunità del paese di origine, perché adesso, oltre all’orrore di quanto accaduto, si teme si possa aggiungere anche un rigurgito razzista: “Appena ho letto che sei srilankese ho avuto un vuoto, perché per colpa tua il nome del nostro paese e della nostra comunità verrà infangato o accostato a questo gesto vigliacco per qualunque fosse il movente. Fai schifo potrei insultarti per ore, ma con quale fine? non so cos'altro dirti, mi dispiace per i famigliari della vittima, gli amici e la tua famiglia che dovrà metterci la faccia in tribunale per azioni che tu hai compiuto. Non avevo ricordi di un srilankese che finiva in prima pagina per vicende del genere, congrats ponna pako yaman hire. Questo è l'ennesimo femminicidio di quest'anno...un dispiacere prima da uomo e poi da srilankese nato e cresciuto in Italia con dei valori sani”.