Omicidio Sacchi, confermate in appello le condanne per il killer e Anastasiya

Nel corso dell'udienza, De Propris ha reso dichiarazioni spontanee affermando di essere "dispiaciuto per quanto avvenuto: mi rendo conto che anche per colpa mia è morto un ragazzo, ho un rimorso enorme per aver dato l'arma a quella persona e mi vergogno per aver creato questa situazione".

I giudici hanno ribadito i 27 anni per Valerio Del Grosso , autore materiale dell'omicidio, e hanno ridotto a 14 anni e 8 mesi la pena per il suo complice nell'aggressione, Paolo Pirino , così come per Marcello De Propris , che consegnò l'arma del delitto. Per la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk , accusata di violazione della legge sugli stupefacenti, i giudici hanno ribadito una condanna a 3 anni.

La sentenza di appello ha confermato l'impianto accusatorio per l'omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla nuca nella notte tra il 23 e il 24 ottobre del 2019, nei pressi di un pub in zona Appio, a Roma.

"Siamo soddisfatti perché ha retto l'impianto accusatorio per Del Grosso, esecutore materiale dell'omicidio". Così i genitori di Luca Sacchi dopo la sentenza di Appello in cui sono state confermate due condanne e ridotte per altri due imputati. "Certo, i familiari ritengono responsabile anche Pirino ma siamo soddisfatti e attendiamo le motivazioni", commenta l'avvocato Armida Decina, che con il collega Paolo Salice assiste i genitori di Sacchi.

Dopo la sentenza è scoppiato un parapiglia nei corridoi della Corte d'appello: i familiari di alcuni imputati si sono confrontati arrivando allo scontro fisico tanto che sono dovute intervenire le forze dell'ordine per separarli e far tornare la situazione alla tranquillità.

L'omicidio di Luca Sacchi

L'omicidio del personal trainer si consumò nell'ambito di una trattativa per la vendita di droga, sostanza e soldi mai trovati. "Una vicenda di sangue, triste e grave - come ha detto il procuratore generale Francesco Mollace nel corso della requisitoria del marzo scorso - ma assolutamente semplice e che si è consumata all'interno dei meccanismi criminali delle piazze di spaccio di Roma". Per il pg il "nucleo centrale del processo sono i 31 secondi in cui si consuma un tentativo di rapina non banale che nasce da una trattativa per la vendita di stupefacenti, nasce all'interno di un contesto delinquenziale".

L'omicidio è quindi avvenuto nell'ambito di una trattativa intercorsa tra Luca Princi, amico di Sacchi e condannato in abbreviato a 3 anni in via definitiva per violazione della legge sulla droga, e un gruppo di pusher del quartiere San Basilio. Princi avrebbe infatti messo nello zainetto, che quella notte Anastasiya aveva con sé, i 70mila euro necessari all'acquisto di droga che avrebbe poi lasciato in auto prima di recarsi al pub.

Nelle motivazioni della sentenza di primo grado i giudici hanno scritto che "Del Grosso ha agito con la chiara previsione e volizione della morte o del grave ferimento della vittima, indifferente al risultato perché, sul momento, era preso solo dalla foga di portare a termine la rapina". I giudici affermano, inoltre, che ci "fu violenza gratuita. Luca aveva tutta la vita davanti".