Onu: "Nel mondo 300 milioni di persone consumano droga, 500mila ne muoiono"

Crescono i decessi correlati alla droga che, nel 2019, hanno toccato quota mezzo milione , il 17,5% in più rispetto al 2009. Quasi la metà di essi è dovuto a malattie del fegato correlate all'uso degli stupefacenti, mentre un quarto è causato da overdose . Di queste, circa i due terzi derivano dall'uso di oppioidi , che continuano a rappresentare la tipologia di droga che ha maggiore impatto sulla salute: si stima causino 12,9 milioni di anni di vita in salute persi, pari al 71% dell'impatto globale delle sostanze stupefacenti. Tra i trend identificati dal rapporto la crescita delle persone che fanno uso di droga per via iniettiva: nel 2021 sono stati 13,2 milioni.

Sono alcuni dei dati contenuti nel ' World Drug Report 2023 ', pubblicato oggi dall'Office on Drugs and Crime dell'Onu. in occasione della Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico di droga .

Cannabis e adolescenti: nel 2021, il 5,3% dei giovani di 15-16 anni in tutto il mondo (13,5 milioni) aveva fatto uso di cannabis. È uno dei dati contenuti nel Rapporto.

"Il cervello degli adolescenti è ancora in fase di sviluppo e l'uso di droghe può avere effetti negativi a lungo termine", spiega il rapporto. "L'inizio precoce del consumo di droga può portare a uno sviluppo più rapido della dipendenza rispetto agli adulti e ad altri problemi nell'età adulta".

Il consumo di cannabis tra i 15-16enni varia a seconda della regione: meno del 3% in Asia, il 6% in Africa, quasi il 10% nelle Americhe, il 12% in Europa e oltre il 17% in Oceania. In quasi tutti i casi, il consumo di cannabis tra i 15-16enni è più alto rispetto agli adulti. Secondo il rapporto, inoltre, tra i giovani si registrano tassi più elevati, rispetto agli adulti, di consumo di nuove sostanze psicoattive.

Cospicua, specie in alcune aree del pianeta, la presenza di giovanissimi in trattamento: in Africa, il 9% di chi è in cura per dipendenza da droga ha meno di 18 anni; in America centrale è il 16%, in Sud America quasi il 4%; in Asia lo 0,66%; nell'Europa meridionale e orientale il 2,1%; nell'Europa centrale e occidentale il 4,4%; in Oceania quasi il 17%.