Operazione Crypto, trenta arresti per traffico internazionale di droga e commercio di armi

Agli indagati sono stati contestati 221 capi d'imputazione e il gip di Milano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per 30 persone .

Bazooka, bombe a mano, fucili d'assalto e stupefacenti. I Carabinieri di Monza , coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, hanno sgominato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale e internazionale di droga e armi, riciclaggio e autoriciclaggio .

Da Gioia Tauro a Milano

Lo stupefacente proveniva dal Sudamerica (prevalentemente dall'Ecuador) e dalla Spagna e approdava, nascosto nei container, nel porto calabrese di Gioia Tauro per giungere in buona parte a Milano dove l'associazione aveva la base operativa.

Lì il “broker” si occupava di piazzare le partite di droga, tenendosi comunque in contatto con i complici calabresi indispensabili per l'estrazione in modo "sicuro" della "merce" dal porto.

L'inchiesta ha consentito di ricostruire innumerevoli compravendite di stupefacenti per un totale di 3.051 kg di hashish (del valore alla vendita di circa 12 milioni di euro) e 374 kg cocaina (del valore alla vendita di circa 11 milioni).

Parte dei guadagni del traffico di droga erano reinvestiti in orologi di lusso in una nota gioielleria del centro di Milano, in beni immobili residenziali, attività commerciali, oltre che nell'acquisto di nuovi carichi di droga.