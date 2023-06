Emanuela Orlandi, ok dalla commissione Affari costituzionali del Senato a una bicamerale d'inchiesta

C’è il via libera unanime da parte della commissione Affari Costituzionali del Senato all'istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, avvenute nel maggio e nel giugno di quarant’anni fa. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, ora passa a Palazzo Madama per l'ok definitivo. La Commissione ha dato mandato al relatore Andrea de Priamo di riferire in Aula.

E non si è fatta attendere la reazione della famiglia Orlandi alla notizia dell’istituzione di una Commissione bicamerale d’inchiesta: “Siamo molto contenti per quanto accaduto oggi in Senato. La ricerca della verità e della giustizia appartiene a tutti gli uomini di buona volontà e oggi il Senato ha dato prova di volere chiarezza e trasparenza sulla vicenda di Emanuela. Adesso che si vada subito in aula” ha dichiarato, a nome della famiglia Orlandi, l'avvocata Laura Sgrò.