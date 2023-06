Ottimismo su tutte le piazze europee

Aprono in rialzo i listini europei. Milano la migliore guadagna oltre mezzo punto (+0,64%) seguita da Parigi (+0,50%). Attardate Londra (+0,22%) e Francoforte (+0,37%).

Per le prossime ore attesi importanti dati su occupazione in Germania e Italia ma soprattutto sull'inflazione in Eurozona.

Chiusura positiva in mattinata per quasi tutti i listini asiatici tranne Tokyo in leggero calo (-0,14%). La borsa giapponese paga i dati sull'inflazione e la produzione industriale in flessione.

Incerti i futures sulle borse americane dopo la buona chiusura di ieri del Dow Jones che ha sfiorato il punto di guadagno (+0,80%) trascinato dalle banche.

In lieve aumento il petrolio, il Brent a 74,67 dollari al barile

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 167 punti base con il rendimento decennale al 4,08 per cento