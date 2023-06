Padre e figlio cadono in cisterna di vino e muoiono asfissiati

Padre e figlio sono morti ieri sera in una cantina a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, il figlio, Filippo Colapinto di 47 anni, stava pulendo una cisterna contenente del vino e sarebbe caduto all'interno. Il padre Giovanni, di 81 anni, nel tentativo di salvarlo, sarebbe poi caduto a sua volta. I familiari hanno chiesto aiuto ai carabinieri, ma l'intervento dei soccorsi è stato inutile. I due uomini sono deceduti per le esalazioni: nella cisterna era presente circa un metro e mezzo di vino e una percentuale bassissima di ossigeno, il che è risultato fatale. L'incidente è avvenuto nella "Cantina storica del cardinale", poco fuori dal centro della città. Per recuperare i corpi è stato necessario l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco.