Palazzetto Bru Zane, la "Carmen" filologica e il filo di Fauré

La stagione musicale 2023-2024 del Palazzetto Bru Zane sarà ricca di viaggi e di celebrazioni: dai due festival veneziani di autunno e primavera ai numerosi incontri internazionali, tutte le opere in calendario suggeriranno un viaggio intorno al mondo con i loro libretti e con i luoghi delle loro ispirazione musicale. E poi alcuni importanti anniversari da commemorare: il bicentenario della nascita di Édouard Lalo (1823) e il centenario delle morti di Gabriel Fauré e di Théodore Dubois (1924).

Con il festival Mondi riflessi in programma a Venezia dal 23 settembre al 27 ottobre, il Palazzetto Bru Zane metterà in evidenza l’ispirazione straniera nella musica francese del XIX secolo. Accompagnate dal pianoforte di François Dumont, Jodie Devos ed Éléonore Pancrazi ci faranno viaggiare con un florilegio di arie d’opera e di duetti dalla Spagna e dal Portogallo – terre di partenza per esplorare il mondo – fino all’India e al Giappone durante il concerto d’inaugurazione il 23 settembre..

UNA CARMEN FILOLOGICA La Carmen di Bizet compare nel programma della stagione. Al Théâtre des Arts di Rouen ne sarà proposta una riscoperta visiva con i costumi di Christian Lacroix, la scenografia e la messinscena della sua prima rappresentazione nel 1875. Tra gli eventi in programma anche La Montagne noire di Augusta Holmès a Dortmund e Le Tribut de Zamora di Charles Gounod a Saint-Étienne.

FESTIVAL GABRIEL FAURE' In primavera, le porte del Palazzetto Bru Zane di Venezia si spalancheranno per accogliere Gabriel Fauré e i suoi allievi nell'ambito del festival Il filo di Fauré dal 23 marzo al 23 maggio 2024. Le mélodies e la musica da camera dell’autore del Requiem, pur godendo oggi di meritata fama, acquistano ulteriore risalto se ascoltate accanto a pagine più intime firmate dai suoi discepoli. Colui che la generazione di Ravel scelse come vero e proprio patrono di una nuova modernità ritrova così la sua giusta collocazione. In Québec, per il ciclo Palazzetto Bru Zane Canada, le celebrazioni dedicate a Fauré comprenderanno Dubois, suo predecessore alla testa del Conservatorio di Parigi.

LE COMPOSITRICI Le compositrici, già al centro di un ciclo tematico nella scorsa stagione, non verranno tralasciate: nel corso dell’11° festival Palazzetto Bru Zane Parigi del giugno del 2024 saranno in cartellone i Contes fantastiques di Juliette Dillon, nonché le opere per violoncello e pianoforte di Henriette Renié, delle sorelle Boulanger e di Mel Bonis, di cui avremo anche l'occasione di sentire la Danse sacrée per orchestra. Fausto di Louise Bertin, dopo essere stato presentato nell’estate 2023 in forma di concerto, andrà in scena a Essen, mentre La Fille de Madame Angot di Charles Lecocq, pubblicata nel 2021 nella collana di CD con libro, approderà all’Opéra Comique per una serie di rappresentazioni in autunno.

MOTTETTI SACRI E “FAUSTO” La stagione è stata presentata a margine di due concerti di grande interesse a Parigi. Alla Maison de Radio France sono stati eseguiti Mottetti dal Secondo Impero alla Terza Repubblica, con molti brani composti da donne. Al Théatre des Champs Elysées i talens Lyriques hanno eseguito “Fausto” di Louise Bertin: una novità assoluta in tempi moderni