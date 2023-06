Ja Morant squalificato per 25 giornate dall'Nba per un video in cui impugna una pistola

È la seconda volta che il 23enne, due volte All-Star, finisce nel mirino sempre per lo stesso motivo . Lo scorso marzo era stato sospeso per otto gare in seguito a immagini nelle quali si mostrava armato in un nightclub.

L'Nba ha squalificato per 25 partite Ja Morant, giocatore di pallacanestro dei Memphis Grizzlies che lo scorso 13 maggio si era fatto riprendere con una pistola in un video circolato sui social network . Il giocatore resterà senza stipendio per l'intera durata della sospensione dai campi da gioco. La National Basketball Association lo ha ritenuto colpevole di avere esibito l'arma da fuoco "in primo piano e in modo intenzionale".

In seguito alla pubblicazione del video con la pistola lo scorso maggio i Grizzlies avevano sospeso Morant, la cui condotta era stata giudicata dall'Nba come "dannosa per la lega". Adam Silver, commissario dell'Nba, aveva dichiarato in una nota: "La decisione di Ja Morant di impugnare ancora una volta un'arma da fuoco sui social media è allarmante e sconcertante, alla luce del precedente di marzo per il quale era già stato sospeso per otto partite. A destare particolare preoccupazione è la possibilità che altre persone giovani possano imitarlo. Per queste circostanze riteniamo che una sospensione per 25 partite sia appropriata per mettere in evidenza che l'utilizzo sconsiderato e irresponsabile di armi non sarà tollerato".

Già il mese scorso, in una dichiarazione per la tv statunitense Espn, Ja Morant si era scusato per il suo comportamento: "Sono dispiaciuto per il danno che ho causato. Mi rivolgo ai ragazzi che guardano a me, mi dispiace per avere fallito nel mio ruolo di modello. Vi prometto che d'ora in poi mi comporterò in modo migliore. A tutti i miei sponsor, rappresenterò i vostri marchi in modo più adeguato. E a tutti i miei tifosi, vi prometto che mi farò perdonare. Trascorrerò il periodo della squalifica continuando a lavorare sulla mia salute mentale e sulla mia capacità di prendere decisioni. E mi allenerò in modo da essere pronto quando ritornerò. Mi dispiace di non poter giocare con i miei compagni di squadra all'inizio della nuova stagione".