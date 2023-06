Parigi 2024, perquisizioni nella sede del comitato organizzatore

A 14 mesi dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici , la polizia finanziaria francese sta perquisendo la sede del comitato organizzatore di Parigi 2024, a Saint Denis. Lo si apprende da RMC Sport, gli agenti stanno esaminando e sequestrando documenti. Secondo quanto si apprende potrebbero restare nella sede del Comitato organizzatore tutta la giornata. E nel mirino ci sono anche altri siti legati ai Giochi. Secondo France Info, la perquisizione sarebbe in corso grazie alla denuncia presentata da alcuni lavoratori impegnati nei cantieri per le opere in fase di realizzazione. La polizia finanziaria , dopo la denuncia al tribunale del lavoro di Bobigny (Senna-Saint-Denis), sta studiando le carte relative a quattro società di costruzione e otto società di relativi subappalti. In particolare, gli agenti sono anche nel quartier generale della Solideo, società che deve consegnare all'organizzazione diverse "opere olimpiche" appaltate.