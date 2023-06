Partito il satellite con il nanolibro di Papa Francesco: sarà in orbita nei prossimi giorni

È partita con successo dalla base di Vandenberg, California, la missione 'Spei Satelles' , che nei prossimi giorni prevede la messa in orbita del CubeSat con il messaggio di speranza di papa Francesco, contenuto nel nanobook " Perché avete paura, non avete ancora fede ?".

A coordinare la missione, su impulso del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, è l'Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con il Politecnico di Torino, i cui ricercatori e studenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale hanno realizzato il CubeSat 3U. Il dispositivo con all'interno il nanobook, realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, sarà posizionato in orbita grazie al veicolo di trasferimento orbitale ION dell'italiana D-ORBIT che è stato lanciato con un razzo Falcon9.

L'iniziativa è una icona del messaggio del Papa del 27 marzo 2020 che, con la Statio Orbis in una insolita e deserta Piazza San Pietro, ha invitato il mondo a sperare. Il satellite cuore della missione custodisce il nanobook, con le parole di Bergoglio, una trasmittente e un chip di memoria che invitano, simbolicamente, le persone a sperare e agire per condividere speranza.