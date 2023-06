Partygate, la Camera dei Comuni approva la condanna per Boris Johnson: "Ha fuorviato il Parlamento"

Via libera senza sorprese della Camera dei Comuni britannica al durissimo rapporto di condanna redatto dalla commissione bipartisan di Westminster chiamata a indagare sull'accusa a Boris Johnson di aver “fuorviato il Parlamento” da primo ministro in relazione al Partygate: ossia ai ritrovi organizzati a Downing Street in sospetta violazione delle restrizioni anti-Covid allora in vigore. Il rapporto del Privileges Committee è passato in un'aula semivuota con il sostegno di tutti i partiti di opposizione e di parte del gruppo Tory.

Johnson, è scritto nel rapporto, ha mentito “deliberatamente e ripetutamente” all'aula. Vi si propone una sospensione di 90 giorni dell'ex premier dai lavori parlamentari, misura però destinata a restare sulla carta, in quanto Johnson si è già dimesso da deputato, in anticipo e per protesta (per sfuggire a un giudizio pubblico). Ma nel rapporto si è proposto anche di negargli per il futuro, a titolo punitivo, l'accesso a Westminster e il lasciapassare che di norma si concede a ciascun parlamentare; quest'ultima sanzione è del tutto inedita per un ex capo dell'esecutivo di Sua Maestà.

Alla seduta di oggi erano assenti l'attuale premier Rishi Sunak e molti esponenti di maggioranza.