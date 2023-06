Passaporti: in 6 città su 12 non si riesce a prendere l'appuntamento. L’inchiesta di Altroconsumo

I tempi di attesa per avere l'appuntamento in questura per il rilascio del passaporto sono quasi sempre peggiorati rispetto a sette mesi fa. L’inchiesta di Altroconsumo mostra come in sei città su dodici il cittadino non riesca a prendere un appuntamento. Una sfilza di “non disponibile”.

Si tratta di Bari, Bologna, Genova, Padova, Torino e Milano. Nella città meneghina, però, la piattaforma dà la possibilità di andare in provincia, a Cinisello Balsamo, dopo un mese e mezzo. Un po’ scomodo e non certo in tempi così brevi da indurre a sobbarcarsi i km in più da percorrere. Comunque si tratta di un netto peggioramento rispetto a novembre quando un appuntamento in questura era disponibile dopo circa un mese. Brutta sorpresa per i bolognesi, il sei giugno sulla piattaforma non c'era nessun appuntamento disponibile, mentre a novembre avevano trovato posto per il giorno dopo, forse era un colpo di fortuna... Nulla è cambiato per Genova e Padova che risultavano già senza disponibilità. In sei città su dodici schermo rosso per troppi cittadini che devono riprovare sulla piattaforma sperando di trovare un posto prima o poi, ma non va meglio in altre città dove la disponibilità c’è, ma si va alle calende greche. Fanno eccezione Firenze, Napoli e Roma

Firenze, Napoli e Roma le più veloci

Imbattibili Firenze e Napoli dove il primo appuntamento è addirittura il giorno dopo. Altrettanto bene anche Roma che dà disponibilità due giorni dopo. Napoli e Roma addirittura migliorano i tempi di attesa rispetto all’inchiesta di novembre dove ci volevano rispettivamente 14 e 10 giorni.

Le ragioni dei tempi d'attesa lunghi

Dopo la pandemia si è tornati a viaggiare e si sono accumulate le richieste di passaporti nel frattempo scaduti e poi c’è stata la Brexit che ha imposto ai tanti che si recano nel Regno Unito – molti studenti – di munirsi di passaporto anziché, com’era prima, della sola carta d’identità. Infine, ci sono anche le nuove cittadinanze che, come primo atto, portano alla richiesta di passaporto e la gestione diretta, anziché mediata dai Comuni come avveniva prima, con l’introduzione delle impronte digitali elettroniche per cui solo questure è commissariati sono autorizzati.

Il sistema digitale per la prenotazione online non sembra ancora all’altezza, manca il personale e di conseguenza gli uffici preposti sono aperti al pubblico con tempi inadeguati alle necessità. I consigli comunali di diverse città hanno approvato mozioni per chiedere al ministero dell’Interno di velocizzare le procedure.

Come uscirne? Una possibilità proposta dai questori è di estendere il numero dei giorni della settimana in cui i dipendenti degli uffici passaporto sono aperti al pubblico, garantendo in tal modo la disponibilità di un maggior numero di appuntamenti prenotabili online per la presentazione delle domande e della relativa documentazione. Tra le soluzioni che sono state adottate per far fronte al caos passaporti c’è quella del Trentino dove Questura e Comuni si sono accordati per ridurre i tempi di rilascio facendo prenotare gli appuntamenti nei municipi di riferimento ai residenti delle valli. Come soluzione a lungo termine, secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, c’è il progetto Polis di Poste Italiane, che istituirà uno sportello unico di prossimità, che consentirà anche di richiedere i passaporti negli uffici postali dei piccoli borghi.

Cambia modalità rilascio passaporto per chi ha figli minori: non sarà più necessario il consenso dell'altro genitore

Cambia la modalità per il rilascio dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio per i genitori di figli minorenni: non sarà più necessario il consenso dell'altro genitore e il documento potrà essere emesso in modo semplificato. L'articolo 20 del decreto legge 69 del 13 giugno 2023, spiega la Polizia sul proprio sito, ha infatti introdotto una modifica alla legge 1185 del 1967 che regola il rilascio dei passaporti in base alla quale non è più necessario il consenso dell'altro coniuge. Il passaporto non potrà però essere rilasciato nel caso in cui a carico di chi richiede il documento ci sia un provvedimento inibitorio emesso dell'autorità giudiziaria.

Il provvedimento infatti, sottolinea ancora la Polizia, impedisce al genitore di ottenere il passaporto e può essere emesso dal giudice a domanda dell'altro genitore o del pubblico ministero nei casi in cui vi sia il concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli.

La modifica, di fatto, determina una semplificazione del procedimento di rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio a favore dei genitori di figli minori.