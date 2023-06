Pd, la direzione approva all'unanimità il documento di sintesi della relazione Schlein

"Il documento di sintesi della relazione della segretaria Elly Schlein, presentato oggi, é stato approvato all’unanimità dalla Direzione del Partito Democratico". È quanto si apprende da fonti del partito al termine della direzione nazionale.

Il documento di fatto riepiloga i sette punti di lavoro elencati dalla leader democratica.Il documento è stato votato all'unanimità, ma è solo una parte dell'intervento pronunciato dalla Schlein in apertura che era stato criticato dalla minoranza.Il testo votato elenca: Next generation Eu - attuazione del Pnrr, autonomia differenziata, la cura della comunità, il diritto all'abitare, lavoro, cambiare modello di sviluppo, emergenza climatica.

Aprendo una direzione nazionale che si annunciava tesa, la Schlein ha detto: "Non c'è alcun bisogno di lealtà a me, come segretaria, ma di rispetto per elettori ed elettrici delle primarie, quello sì. Quando sento dire che manca una linea politica sorrido, perché di proposte siamo pieni, ma siamo anche bravissimi a coprirli con polemiche interne. Il fatto è che questa linea c'è, forse non piace a qualcuno che dovrebbe avere il coraggio di ammetterlo invece che trovare altre scuse".

Le critiche e i distinguo certamente non sono "lesa maestà", anzi "il pluralismo è una ricchezza", ma è meglio evitare il rischio che la stampa "racconti il Pd per liti che non ci sono". Così, secondo quanto si apprende, Elly Schlein avrebbe replicato in chiusura di direzione alle osservazioni arrivate durante il dibattito. In particolare era stato Lorenzo Guerini a dire che le diverse opinioni nel partito non rappresentano una "lesa maestà". La segretaria, viene spiegato, avrebbe appunto definito il pluralismo "una ricchezza", come pure "la franchezza", avvertendo però: "L'importante è non rischiare di indebolire l'alternativa alla destra".

Sulle illazioni su un cambiamento di linea nel Pd sulla guerra ha precisato: "Siamo sempre stati chiari e lineari sul pieno supporto all'Ucraina per la sua autodifesa anche con aiuti militari. Abbiamo tenuto e continueremo a tenere un atteggiamento coerente, ma non dismettiamo la prospettiva di una pace giusta", anche perché "una forza di sinistra come la nostra non può dismettere la parola pace".

"Un forte abbraccio al sindaco di Padova e alle famiglie di quei 33 bambini". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo in chiusura della riunione della direzione nazionale del partito, in riferimento alla decisione della procura di Padova di chiedere la rettifica di 33 atti di nascita chiesti da coppie di mamme e registrati dal primo cittadino della città.

''Forte la relazione di Elly Schlein. Un programma forte. Serve una legge organica sulla rigenerazione urbana che risolva il tema consumo di suolo e al contempo di una nuova edilizia residenziale pubblica. Il Pd ha già due leggi depositate. Sulle questioni sociali e del lavoro ora lanciamo una grande manifestazione popolare 'democratica' per l'autunno. Sulle riforme costituzionali per me è necessario dividere la destra: all'autonomia differenziata, confronto invece sul premierato. Quanto alla guerra in Ucraina, bisogna continuare a sostenere militarmente il Paese aggredito, ma essere consapevoli che la pace sarà frutto di un nuovo ordine europeo e mondiale''. Così il deputato Roberto Morassut a margine della direzione nazionale del Partito Democratico.

"Il compito principale della nostra generazione, del nostro partito, è far compiere un balzo avanti al sogno europeo. Il cammino verso le elezioni europee è la grande sfida di questi mesi, per questo penso che 'l'estate militante', piena di battaglie per il paese, sia la strada giusta e necessaria". Lo dichiara il senatore Michele Fina, tesoriere del Pd.