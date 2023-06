Usa-Cina, a Pechino "colloquio costruttivo" tra Blinken e Qin. L'ostacolo Taiwan

Sono terminati i colloqui di oggi a Pechino tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang. L’incontro avviene proprio nel momento in cui le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono al punto più basso da quando Washington e Pechino hanno instaurato rapporti diplomatici, nel 1979.

L’incontro tra i capi delle diplomazie di Cina e Stati Uniti, è durato circa otto ore e si è tenuto alla Diaoyutai State Guest House, sul versante occidentale della capitale cinese, dove Pechino riceve gli ospiti di riguardo. Al termine dei colloqui, precisano i media cinesi, le due delegazioni si sono separate. Blinken è a Pechino oggi e domani per la prima visita in Cina da quando è segretario di Stato Usa.

Il ministro degli Esteri e consigliere di Stato cinese Qin Gang ha chiesto al Segretario di Stato americano Antony Blinken che Washington adotti ''un approccio razionale, professionale e calmo davanti agli incidenti e agli imprevisti'' e che possono accadere tra la Cina e gli Stati Uniti. e che ''agiscano di concerto con la Cina su basi politiche''. La questione di Taiwan resta "il rischio maggiore" per le relazioni tra Cina e Stati Uniti ha comunque precisato il capo della diplomazia cinese.

"Il Segretario di Stato Antony Blinken ha tenuto oggi a Pechino colloqui sinceri, sostanziali e costruttivi con il Consigliere di Stato della Repubblica popolare cinese e ministro degli Esteri, Qin Gang". Lo riferisce una nota del Dipartimento di Stato Usa che, a conclusione del faccia a faccia di oggi, annuncia anche che gli incontri di Blinken in Cina proseguiranno domani. "Il Segretario ha sottolineato l'importanza della diplomazia e del mantenimento di canali di comunicazione aperti su tutta la gamma di questioni per ridurre il rischio di percezione e calcolo errati", spiega la nota. "Il Segretario -si legge - ha sollevato una serie di questioni preoccupanti, nonché l'opportunità per esplorare la cooperazione su questioni transnazionali condivise con la Repubblica popolare cinese in cui i nostri interessi si allineano. Il Segretario ha chiarito che gli Stati Uniti difenderanno sempre gli interessi e i valori del popolo americano e lavoreranno con i suoi alleati e partner per far avanzare la nostra visione di un mondo libero, aperto e che sostenga l'ordine internazionale basato sulle regole".

"Anche il Segretario e Consigliere di Stato e ministro degli Esteri Qin ha sottolineato l'importanza di facilitare gli scambi tra il popolo degli Stati Uniti e della Repubblica popolare cinese. Il Segretario ha invitato a Washington il Consigliere di Stato e il ministro degli Esteri Qin per continuare le discussioni, e hanno concordato di programmare una visita reciproca in un momento per entrambi conveniente", aggiunge il Dipartimento e proprio in questa ottica il ministro cinese ha accettato l'invito a Washington.

Citato dall'emittente televisiva statale China Central Television, Qin ha sottolineato che "la politica della Cina nei confronti degli Stati Uniti ha sempre mantenuto continuità e stabilità ed è fondamentalmente basata sui principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti". La Cina, ha aggiunto Qin, "e' impegnata a costruire relazioni sino-americane stabili, prevedibili e costruttive".

Blinken e Qin hanno inoltre concordato di aumentare il numero dei collegamenti aerei tra la Cina e gli Stati Uniti, oltre al numero degli studenti tra le due nazioni.