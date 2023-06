Pechino, Blinken incontra il capo della diplomazia cinese. Wang: "Nessun compromesso su Taiwan"

La Cina non farà "alcun compromesso" su Taiwan: lo ha detto il capo della diplomazia cinese Wang Yi al segretario di Stato americano Antony Blinken durante il loro colloquio a Pechino, secondo quanto riportano i media statali.

"Gli Stati Uniti devono aderire al principio dell'Unica Cina confermato nei tre comunicati congiunti USA-Cina, rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Cina e opporsi chiaramente all'indipendenza di Taiwan", ha aggiunto Wang nel corso dell'incontro che si è concluso intorno a mezzogiorno e mezzo (ora di Pechino), secondo il Dipartimento di Stato, un'ora in più rispetto all'orario previsto.

E ancora: "Cina e Stati Uniti devono scegliere tra la "cooperazione e il conflitto", ha detto il massimo diplomatico cinese esortando gli usa a "riflettere profondamente" e gestire le divergenze con Pechino.

Wang ha detto che il peggioramento dei legami tra i due Paesi è legato alla "percezione errata" della Cina da parte di Washington. Secondo l'emittente statale cinese CCTV il diplomatico ha sottolineato come la visita di due giorni del segretario di Stato americano sia arrivata in un "momento critico" nei rapporti tra Stati uniti e Cina.



"Con un atteggiamento di responsabilità nei confronti delle persone, della storia e del mondo, dobbiamo invertire la spirale discendente delle relazioni sino-americane, spingere per un ritorno a un binario sano e stabile e lavorare insieme per trovare una strada corretta per la Cina e gli Stati Uniti per andare d'accordo nella nuova era", ha spiegato Wang, invitando gli Usa a cessare la promozione della "teoria della minaccia cinese", annullare le sanzioni unilaterali illegali contro la Cina, abbandonare la lotta allo sviluppo tecnologico cinese e astenersi dall'interferire arbitrariamente negli affari interni della Cina.

Wang Yi è il direttore dell'Ufficio centrale per gli affari esteri della Cina, il gradino più alto della diplomazia cinese, superiore, all'interno del Partito Comunista allo stesso ministro degli esteri e, dunque, vero punto di riferimento della politica estera del Paese.

Blinken è il primo Segretario di Stato americano a recarsi in Cina in quasi cinque anni. Oggi incontrerà gli studenti, il personale dell'ambasciata degli Stati Uniti e gli imprenditori locali americani. Forse, anche il presidente Xi Jinping.

Ieri ha incontrato per la prima volta il ministro degli esteri Qin Gang, con il quale ha avuto colloqui "franchi, sostanziali e costruttivi", secondo il Dipartimento di Stato americano, durati oltre sette ore, come riportano le agenzie di stampa.