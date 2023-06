Per Piazza Affari quarto giorno di rialzo, scatto dell'automotive e delle banche

Una seduta positiva per le borse europee, soprattutto per Piazza Affari. A Milano l'indice Ftse Mib è alla quarta seduta consecutiva di rialzo, oggi +1,05%, il bilancio provvisorio di giugno è +5,02%. In valore assoluto i 27.928 punti di oggi pongono l'indice vicino al massimo dal 2008. A Milano bene banche e titoli dell'energia, ma anche l'automotive (+2,39% per l'indice del comparto). Ci sono stati delle revisioni al rialzo sui margini di bilancio previsti per quest'anno da parte di Renault (+4,58%) e a beneficiarne è stato tutto il settore. Sale anche la borsa di Parigi (+0,45%), giù invece Londra (-0,38%) e Francoforte (-0,03%). L'inflazione in Germania è salita più delle attese, dal 6,1% di maggio al 6,4% di giugno. In Spagna l'inflazione generale è scesa sotto il 2%, all'1,9%, ma quella di fondo, al netto di energia e alimentari, è al 5,9%. Nel giorno dell'assemblea di Fininvest i titoli delle società partecipate sono mediamente in rialzo. Per Media For Europe A, l'ex Mediaset, +1,18%, Banca Mediolanum +0,86%. Fa storia a sé Mondadori, +2,47%. Oggi c'è stato un cda nel quale sono stati rivisti al rialzo gli obiettivi 2023, l'utile netto previsto è passato dal 10 al 20%, grazie al miglioramento operativo e agli effetti della cessione de Il Giornale. Dagli Stati Uniti oggi sono arrivati dati macroeconomici, anche se compatibili con nuovi rialzi dei tassi. Il Pil nel primo trimestre è stato rivisto al rialzo: crescita non dell'1,3% come nella stima preliminare, ma del 2%, grazie alla salita i consumi. Minori delle attese, inoltre, le nuove richieste settimanali di disoccupazione. Mentre ieri le 23 banche principali hanno passato gli stress test della Fed. A Wall Street Dow Jones +0,69%, Nasdaq +0,10%. I dati macro spingono il dollaro, anche nei confronti dell'euro. Ora un euro vale 1,0881 dollari, oggi -0,34%.