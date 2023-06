Petroliera: avevamo avvisato Atene che i migranti erano in pericolo. "300 cittadini pakistani morti"

Scrive il giornale greco: Nonostante il chiaro avvertimento sul pericoloso scuotimento della nave, la barca 920 della Guardia Costiera "si è avvicinata alla nave con i passeggeri in overbooking", osserva il comandante della petroliera. Quest'ultimo avrebbe ricevuto "l'ordine di rimanere a 5 miglia nautiche a ovest del peschereccio", una distanza che è all'incirca la stessa tra Atene e il porto del Pireo. Da tale distanza si ritiene certo che l'equipaggio della petroliera non potesse vedere cosa accadeva tra la Guardia Costiera e il peschereccio, in quanto, come noto, la petroliera non è dotata di telecamere termiche. Il comandante annota addirittura testualmente di aver potuto rilevare l'avvicinamento della nave della Guardia Costiera e del peschereccio "sugli strumenti elettronici di navigazione della nave, anche a causa dell'ora tarda (era già buio).

La Guardia costiera greca: il peschereccio ha fatto 30 miglia dal momento del rilevamento a quello del naufragio

"In totale, il peschereccio ha percorso una distanza di circa 30 miglia nautiche dal momento del rilevamento al momento dell'affondamento". Lo ha dichiarato la Guardia costiera greca in un comunicato a proposito del peschereccio con a bordo fino a 750 migranti naufragato a sud del Peloponneso. "Il chiarimento", precisa la nota, arriva a seguito delle "pubblicazioni della stampa internazionale e nazionale" secondo cui il peschereccio sovraffollato non si è mosso per almeno 7 ore prima di capovolgersi. "Nelle ore pomeridiane" di martedì 13 giugno, l'imbarcazione dei migranti "è stata avvicinata da una nave cisterna per fornire assistenza", continua il comunicato della Guardia costiera costiera sul naufragio del peschereccio a largo di Pylos. Nel testo si specifica nuovamente che i migranti a bordo avevano fatto resistenza e che poi il peschereccio si è fermato ed "è iniziato il rifornimento di viveri". Dalle ricostruzioni delle autorità elleniche si legge anche che una seconda nave cisterna si è impegnata ad avvicinarsi all'imbarcazione dei migranti per fornire provviste, ma il peschereccio avrebbe fatto resistenza e si sarebbe spostato verso ovest. Alla fine, la nave cisterna ha iniziato la procedura di rifornimento ma al termine di questa i migranti "hanno iniziato a gettare le provviste in mare". "L'intero processo di rifornimento di provviste agli occupanti del peschereccio da parte delle due navi commerciali è durato in totale più di quattro ore e trenta minuti", aggiunge la Guardia costiera, specificando che "nelle ore serali" è arrivata nella zona una loro motovedetta e "ha avvistato il peschereccio che si muoveva autonomamente, a bassa velocità". Secondo la ricostruzione delle autorità elleniche, la motovedetta "ha avviato una procedura di avvicinamento all'imbarcazione per accertarsi delle condizioni attuali del natante e dei suoi occupanti", mentre "la nave si è fermata di nuovo per alcuni minuti durante l'avvicinamento da parte della motovedetta e poi ha continuato la sua rotta". "Dal momento in cui è stato completato il processo di rifornimento fino all'immobilizzazione del peschereccio a causa di un guasto meccanico, il peschereccio ha percorso una distanza di circa 6 miglia nautiche" conclude la Guardia costiera greca.