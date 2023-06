Piazza Affari in calo, Borse in fase di attesa

Oggi ultima giornata di collocamento per il Btp Valore. Ieri le sottoscrizioni sono state pari a 2,2 miliardi di euro. Da lunedì il totale è di 17,1 miliardi, per 610mila contratti, tutti da investitori individuali. Per un confronto, il Btp Italia di marzo si fermò, compresi gli ordini degli investitori istituzionali, a poco meno di 10 miliardi. Il record, da 22 miliardi, ci fu nel 2020 per il Btp Italia dedicato al Covid; gli ordini da parte degli investitori retail furono allora pari a 14 miliardi.

Le borse sono ancora in una fase di attesa, in vista delle decisioni della banca centrale statunitense, la Fed, e della Bce la prossima settimana. In avvio -0,32% per il Ftse Mib di Milano, Londra -0,08%, Francoforte -0,24%.

Ieri i dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti, peggiori delle attese, hanno fatto salire le probabilità di una pausa nei rialzi dei tassi da parte della Fed. Questo ha spinto i titoli tecnologici. E così l'indice S&P, ieri +0,62%, è ufficialmente entrato in un mercato Toro, vale a dire che è risalito di oltre il 20% dai minimi di periodo dello scorso ottobre.

Intanto si ferma la corsa del petrolio, ora il Brent è scambiato a 75,5 dollari al barile. La corsa era iniziata lunedì dopo la decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione di un milione di barile al giorno. Il calo ieri dopo i dati deludenti sull'occupazione negli Stati Uniti. La variazione di oggi è di -0,45%, rispetto a venerdì scorso -0,87%.

A Piazza Affari in evidenza Tim, +0,96%, miglior titolo del Ftse Mib: oggi scade il termine per la presentazione delle nuove offerte per la rete dell'ex monopolista da parte del fondo Kkr e della cordata Cdp-Macquarie.

Tra gli altri titoli del paniere principale di Borsa Italiana maggiori rialzi, dopo Tim, per Leonardo, +0,79%, ed Erg, +0,68%. Maggiori ribassi per Bper Banca, -0,84%, e Banco Bpm, -0,67%.