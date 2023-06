Borse in rialzo, Piazza Affari rimbalza e chiude a +1,96%

Chiusura nettamente positiva per le borse, dopo il calo di ieri. Quasi speculare, soprattutto per l'indice Ftse Mib della borsa di Milano; ieri -2%, oggi +1,96%. Poco più di un punto percentuale di rialzo per Francoforte, poco più di mezzo punto per Londra e Parigi.

A Wall Street +0,48% per il Dow Jones, +0,86% per il Nasdaq dove ancora una volta si sente il peso dei giganti del tech: Nvidia +3,85%, Meta +1,85%, sono titoli che sono responsabili della gran parte della crescita dei listini in queste ultime settimane.

Tanti dati diffusi oggi. L'inflazione nell'Eurozona è scesa dal 7% al 6,1% a maggio, mentre quella di fondo meno dal 5,6 al 5,3%. Oggi la presidente Bce Christine Lagarde lo ha detto chiaramente: «Non possiamo dirci ancora soddisfatti sulle stime dell'inflazione, ma avremo nuove proiezioni nel nostro incontro del 15 giugno, e queste daranno una foto aggiornata che incorpora la stretta aggiuntiva», ha dichiarato in un discorso alle banche tedesche.

In Cina ci sono stati dati migliori sulla manifattura a maggio rispetto a quelli emersi ieri. L'oggetto è lo stesso, l'indice dei direttori acquisti, ieri i dati ufficiali, oggi quelli dell'agenzia privata Caixin che hanno mostrato un valore leggermente sopra quota 50 (50,9%), indicando dunque una crescita dell'attività. Dai dati di Ieri era invece emersa una frenata (48,8).

Negli Usa, archiviato il voto al Congresso sul tetto al debito pubblico, sotto osservazione sono finiti i dati sul lavoro. Secondo la stima consueta dell'agenzia Adp sono stati creati 278mila posti di lavoro a maggio, oltre 100mila in più del 170mila attesi. Si attendono a questo punto i dati ufficiali del governo di domani.

Nonostante questo, scendono dal 70% al 26% le probabilità di un rialzo dei tassi da 25 punti base nella riunione della Fed del 14 giugno, registrate da Cme Group sulla base del prezzo dei future sui Fed Funds con scadenza a 30 giorni. Due consiglieri della banca centrale americana nelle ultime ore si sono detti a favore di una pausa.

Sul fronte dell'energia il gas torna a scendere, ad Amsterdam il future di luglio è scambiato a 23,2 euro al megawattora, -12%.