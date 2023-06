Pnrr, arrivano i tecnici Ue. Fitto: "Visita di routine, sono ottimista sulla terza rata"

"La Commissione europea - ha spiegato - ha un costante scambio costruttivo con tutti gli Stati membri, compresa l'Italia, sull'attuazione dei loro piani". Tale processo "prevede incontri regolari con tutti gli Stati membri interessati - che si svolgono sia fisicamente che virtualmente - per discutere i progressi compiuti". Come di consueto - ha aggiunto - "i colloqui con le autorità italiane si concentreranno sulle richieste di pagamento, oltre che sulla strada da seguire per la revisione del piano e del capitolo REPowerEU".

Roma è in attesa della terza rata del piano (21,8 miliardi di euro) e si avvicina la scadenza di fine agosto per la modifica che l'esecutivo Meloni ha annunciato di voler presentare integrando il RePowerUe. Revisione che il ministro ha definito "l'ultima occasione per mettere ordine".

Nella relazione semestrale sullo stato di attuazione del Pnrr , presentata al parlamento questa settimana dal ministro delegato Raffaele Fitto, non mancano passaggi in cui vengono evidenziate le mancanze e gli errori fatti dai precedenti governi, ma è tracciata una linea chiara sulla prospettiva e lo sviluppo del Paese, come la disponibilità a creare dal 2024 circa 300 mila posti di lavoro.

Gli ispettori della task force della Commissione europea verificheranno lo stato di avanzamento dei progetti , e per Palazzo Chigi sarà un banco di prova per provare a negoziare fin dove è possibile, nel tentativo di arrivare entro la fine dell'estate con un buon risultato per le modifiche apportate .

Fitto: “Sono ottimista sulla terza rata”

Intervenendo al Forum in Masseria a Manduria, Fitto si è detto "ottimista" sull'arrivo della rata e ha respinto le critiche sui ritardi del governo sul Pnrr. "Dobbiamo fare velocemente ma bene", ha detto, invitando a criticare nel dettaglio sui fatti a non "ad alzare il polverone" ed "entrare in polemica".

Fitto ha fatto notare che l'Italia, la Spagna e la Grecia sono gli unici Paesi ad aver chiesto la terza rata, mentre ci sono Paesi che non hanno presentato domanda neppure per la prima rata. L'Italia - ha ricordato - doveva raggiungere 55 obiettivi entro il 31 dicembre 2022 per avere questa rata. Il governo si è insediato a fine ottobre, quando solo 25 dei 55 obiettivi erano stati raggiunti: "Abbiamo realizzato tutto questo da ottobre a dicembre, non è un dettaglio rispetto alle polemiche" sui presunti ritardi".

Sono in corso rimodulazioni sia per i progetti che non potranno essere portati a termine per giugno 2026 (e che dovrebbero essere spostati su strumenti senza quelle scadenze) sia per quelli che non rientrano nelle caratteristiche del piano come gli oramai celebri casi degli stadi di Firenze e Venezia.

"La sfida è importante, il governo sta lavorando seriamente e velocemente ma non in fretta come spesso ho detto. Abbiamo il termine del 31 agosto, stiamo rimodulando il programma. Lo stiamo facendo in modo serio e costruttivo e sono convinto che riusciremo a fare un ottimo lavoro e che, in collaborazione soprattutto con la commissione europea, metteremo in campo una rimodulazione del Pnrr e un raccordo con la coesione che potrà tenere dentro le diverse opportunità e possibilità". Ha detto ancora il ministro degli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr.