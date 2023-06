Pnrr, Commissione europea: "Scambi costanti con l'Italia sul capitolo RePower"

L'Italia ”non ha ancora presentato un capitolo RePower Eu" da aggiungere al suo Pnrr "ma chiaramente ci sono scambi costanti, come con tutti gli altri Stati membri, sul capitolo Repower Eu. Sappiamo che l'Italia includerà un capitolo RePower con delle misure che andranno a ridurre la dipendenza dall'energia russa e accelerare la transizione verde". Lo ha dichiarato Veerle Nuyts, portavoce della Commissione europea, nel briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles.

Malgrado le ripetute domande, la portavoce non ha chiarito quali e quanti fondi assegnati all'Italia per altri capitoli del Pnrr possano essere riallocati, in teoria, per finanziare il capitolo RePower Eu, cosa che sembra essere intenzionato a fare il governo italiano, secondo indiscrezioni di stampa.

"Ciascuno Stato membro può contare su nuovi sussidi per il Repower Eu - ha aggiunto Nuyts - che possono essere destinati al Dispositivo di ripresa e resilienza" dal quale arrivano le risorse del Pnrr. "Anche l'Italia può chiedere una parte di questi sussidi. C'è anche la possibilità di spostare fondi dalla riserva di aggiustamento sulla Brexit e anche di una parte dei fondi di coesione", ha aggiunto. "I sussidi Repower Eu per l'Italia ammontano a 2,7 miliardi di euro", ha concluso.

"Gli Stati membri - ha precisato il portavoce Eric Mamer - hanno la possibilità di presentare un nuovo capitolo all'interno del Pnrr per raggiungere gli obiettivi del Repower Eu. Attenzione, non si tratta di togliere i soldi" da un capitolo "per metterli in un altro. Si tratta solo di integrare una dimensione tematica supplementare", ha specificato. In ogni caso, ha sottolineato Nuyts, "è possibile fare cambiamenti tecnici" al Pnrr "per aggiornare l'ammontare finale dei sussidi del Recovery con i quali l'Italia potrebbe ricevere un ammontare supplementare pari a 140 milioni di euro".

Inoltre "l'Italia ha anche notificato la sua intenzione di richiedere prestiti supplementari in aggiunta all'allocazione massima che l'Italia ha già chiesto nel piano iniziale. Il regolamento permette di eccedere l'ammontare di prestiti massimo, fissato al 6,8% del Reddito nazionale lordo del 2019, quando si verificano circostanze eccezionali", ha ricordato la portavoce. "In terzo luogo", ha aggiunto, "sulla base dell'articolo 21 del regolamento, una volta che il Consiglio ha approvato un piano, lo Stato membro può chiedere, in casi eccezionali, la modifica di milestone e obiettivi specifici se gli emendamenti sono giustificati da ragioni oggettive". Infine "c'è la possibilità, che noi incoraggiamo, di includere un capitolo Repower Eu nel piano rivisto", ha concluso Nuyts.