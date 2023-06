Giuseppe Conte intervistato da Vespa a Manduria, segui la diretta

Continua e si conclude oggi il “Forum in Masseria” ospitato da Bruno Vespa a Manduria, in Puglia. Dopo l' apertura con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , oggi la giornata comincia con il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Al centro dell'intervista i temi legati al Piano di Ripresa e Resilienza: "E' falso dire che siamo in ritardo" perché, tra l'altro, “stiamo lavorando per verificare quali progetti non andranno in porto in tempo: dobbiamo fare velocemente ma non fare in fretta. Dobbiamo fare le cose fatte bene”, ha sottolineato Fitto.

"Ho incontrato tutti i Governatori, è stato un bel lavoro, e alla fine ho abbiamo ottenuto parere favorevole da 19 governatori al nostro piano e solo due sono stati contrari": se fosse accaduto il contrario "avrei detto che stiamo sbagliando qualcosa" ha chiarito Fitto.

"Il governo pensa di avere un tavolo di verifica della programmazione 2021-2027 che abbia una serie di obiettivi con un elenco degli interventi precisi. Non daremo soldi in modo generico a tutti: ci saranno 21 delibere con ogni singola regione e provincia autonoma, con l'elenco degli interventi", ha precisato Fitto. "Sono andato in conferenza Stato-regioni, abbiamo fatto una discussione con tutti i presidenti di Regione: c'è stato qualche dissenso, ma da questa discussione è nato un momento di incontro", grazie al quale "sono venute fuori delle posizioni molto chiare. Ho molto rispetto delle persone, ma è dall'inizio che ci sono alcuni presidenti di Regione che attaccano ogni giorno e io non ho mai replicato, perché temo che lo scontro sia un modo per alzare un polverone che faccia perdere il merito della questione".

Sangiuliano: “Dal 1 luglio si pagherà ingresso al Pantheon”

"Dal 1 luglio si paga il biglietto per l'ingresso al Pantheon, che è il sito museale più visitato in Italia". Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano a Manduria. "Con il ricavato dei biglietti riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri e ad affrontare lavori di ristrutturazione e di rigenerazione del monumento, allestendo anche la parte retrostante come museo", ha spiegato il ministro, rivendicando il suo impegno per ritoccare all'insù, più ingenerale, i biglietti dei musei: "C'è un motivo etico: una cosa, se vale, deve essere pagata".