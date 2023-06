Corte Ue boccia la riforma della giustizia polacca: "Viola le leggi". Varsavia: "Tribunale corrotto"

La Corte di Giustizia dell'Unione europea boccia la riforma della giustizia polacca, accogliendo il ricorso della Commissione europea secondo cui il provvedimento rappresenta una minaccia all'indipendenza dei giudici.

Secondo l'istituzione giuridica europea la riforma stilata a dicembre 2019 viola il diritto dell'Unione. "Il valore dello Stato di diritto fa parte dell'identita stessa dell'Unione quale ordinamento giuridico comune e si concretizza in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri", si legge nella nota.

Il 14 luglio 2021 il giudice europeo aveva ordinato la sospensione dell'applicazione delle norme relative in particolare alle competenze della camera disciplinare della Corte Suprema. Ad ottobre 2021 la corte ha comminato una multa da un milione di euro al giorno per non aver sospeso la camera disciplinare, multa dimezzata ad aprile scorso dopo il parziale adempimento da parte di Varsavia.

"Oggi è un giorno importante per il ripristino di una giustizia indipendente in Polonia. Questa legge viola i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Ue. Ora ci aspettiamo che la Polonia rispetti pienamente la sentenza". Lo scrive in un tweet il commissario europeo alla giustizia, Didier Reynders. "Il valore dello Stato di diritto - ha aggiunto - è parte integrante dell'identità stessa dell'Ue come ordinamento giuridico comune e si concretizza in principi contenenti obblighi giuridicamente vincolanti per gli stati membri".

Dura la risposta di Varsavia. "Il tribunale principale dell'Ue è corrotto" e la decisione che condanna la Polonia per la sua controversa riforma della giustizia "non è stata scritta dai giudici, ma dai politici" in "violazione dei trattati", ha denunciato il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, rappresentante di Polonia Solidale, un partito apertamente antieuropeo. Lo riporta l'agenzia Pap.

La decisione della Corte è un brutto colpo per l'attuale governo conservatore guidato dal partito Diritto e giustizia (PiS) il cui leader è Jaroslaw Kaczynski, politico molto influente in Polonia e anche perchè il prossimo ottobre il Paese andrà al voto per le parlamentari.

Ieri a Varsavia mezzo milione di persone ha sfilato in una massiccia marcia antigovernativa definita epocale, capitanata dall'ex leader del Consiglio europeo Donald Tusk (oggi leader del partito centrista PO) e dal leader di Solidarnosc Lech Walesa, attualmente all'opposizione.